Reizen naar Thailand makkelijker: verplichte test voor vertrek vervalt

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wijzigde vrijdagmiddag het reisadvies voor Thailand. Vanaf die dag is de testverplichting voor vertrek naar Thailand vervallen. Dat scheelt reizigers zowel geld als rompslomp.

Voor niet-gevaccineerde reizigers is een tripje naar het populaire vakantieland echter nog vrijwel onbegonnen werk. Zij moeten namelijk na aankomst in quarantaine. Volledig gevaccineerde reizigers hoeven dat niet, maar moeten veelal wel testen in een vooraf bepaald hotel. Na vijf dagen moeten ze daar opnieuw testen. In sommige andere gevallen kunnen zij gebruik maken van het Sandbox-systeem, waardoor ze niet in quarantaine hoeven of dubbel te testen, maar bijvoorbeeld wel een periode op een eiland moeten blijven.

Alle reizigers moeten sowieso een Thailand Pass aanvragen voor een reis naar Thailand, wat alsnog papierwerk betekent. Ook moet je een geprinte uitdraai van je reisverzekering meenemen, die bovendien coronaperikelen moet dekken.