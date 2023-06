Premium Het beste van De Telegraaf

Steven over ’paniekerige sfeer’ na haaiaanval Egypte: ’Van hotel kregen we tips, kijk zo’n dier recht in de ogen’

Door Chris Snick

Steven in Hurghada

De schrik zit er in de Egyptische badplaats Hurghada flink in nadat een tijgerhaai er donderdag een man doodde. Vlaming Steven Devliegere (45) is er op vakantie. „Je mag nog steeds niet zwemmen in zee en van het hotel kregen we een mail met tips wat je moet doen als je in contact komt met een haai.”