Topdrukte richting stranden: NS verdubbelt aantal treinen naar Zandvoort

„We hebben opgeschaald van twee naar vier treinen per uur, ook gebruiken we langere treinstellen”, aldus een woordvoerder van de NS. Het ov-bedrijf verwacht zaterdag tienduizenden strandgangers in Zandvoort af te zetten.

Staan in de strandtrein

Zandvoort is de enige badplaats die direct per spoor bereikbaar is. Vanaf 11 uur vanmorgen is het staan geblazen in de strandtrein.

Vanuit heel Nederland stappen in Haarlem reizigers over voor het laatste deel van hun reis naar het strand en overvolle terrassen.

"Op elke persoon die kan zitten, staan er ongeveer zes mensen"

„Op elke persoon die kan zitten, staan er ongeveer zes mensen”, vertelt een bezwete man die aankomt op het station: „Het ritje vanaf Haarlem duurt maar tien minuten en daarom was het nog net te doen.”

Op normale dagen vervoert de NS ongeveer 600 mensen per uur naar de badplaats. „Met de staanplaatsen erbij kunnen dat er nu wel 4000 zijn.”

8000 mensen per uur

Een treinmachinist vertelt hij 2000 passagiers in de laatste treinrit heeft vervoerd. Aan de stroom van uitstappende reizigers lijkt maar geen einde te komen.

„Als dat zo blijft, praat je misschien wel over 8000 mensen per uur. Eerlijk gezegd hebben we gewoon materieeltekort.”

Lees verder onder de foto.

Ⓒ Rias Immink

Dat de gemeente Zandvoort verkeersregelaars heeft ingezet om de enorme toeloop van zonaanbidders in goede banen te leiden, blijkt rond het middaguur geen overbodige luxe.

De plek, waar de voetgangers de weg langs de boulevard moeten oversteken, is een enorm knelpunt. Het verkeer moet soms minutenlang worden stilgelegd om stromen aan mensen veilig te laten oversteken.

En dat leidt tot steeds langere files van automobilisten op zoek naar parkeerplaatsen die nauwelijks nog te vinden zijn.

De ANWB zag rond 09.30 uur de eerste files richting de kust ontstaan. Bezoekers van Zandvoort (Noord-Holland) en Katwijk (Zuid-Holland) liepen wat vertraging op.

Ook op de wegen richting de Zeeuwse stranden was het druk. Rond 12.00 uur reed het verkeer daar nog steeds langzaam. Dit heeft ook te maken met de afsluiting van de Haringvlietbrug. De brug die West-Brabant en Goeree-Overflakkee verbindt is wegens onderhoud twee maanden dicht.