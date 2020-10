Gaskachel taboe op het winterterras

Dekentjes moeten twee jonge vrouwen verwarmen als ze een terrasje pakken op het Rotterdamse Stadhuisplein. Ⓒ roel DIJKSTRA

ROTTERDAM - Ondernemers in Rotterdam mogen van het stadsbestuur geen terraskachels op gas gebruiken voor hun winterterrassen omdat dat niet duurzaam is. Met een dekentje onder de parasol is wel een optie.