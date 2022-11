NAVO-chef: inslag Polen waarschijnlijk Oekraïense luchtdoelraket

Woensdag is de Noord-Atlantische Raad met ambassadeurs uit de dertig lidstaten bijeengekomen om te praten over de situatie in Polen. Het onderzoek naar de ontploffing waarbij twee burgers om het leven zijn gekomen is nog in volle gang, maar uit eerste resultaten blijkt dat het waarschijnlijk gaat om een Oekraïense luchtverdedigingsraket die Russische raketten uit de lucht moet halen.

Defensie-expert Peter Wijninga vertelt hoe het onderzoek naar de inslag in zijn werk gaat. Artikel gaat verder onder de video.

De vergadering vond daarom niet plaats onder artikel 4 van het NAVO-verdrag. Een lidstaat kan een beroep doen op dit artikel als het zich bedreigd voelt. „Het feit dat het niet om een Russische raket ging heeft natuurlijk gevolgen voor onze reactie”, zegt Stoltenberg. De oorzaak van de raketinslag in het Poolse grensgebied is nog niet duidelijk. „Het is niet de schuld van Oekraïne”, benadrukt de NAVO-chef alvast. „Rusland is volledig verantwoordelijk. Dit is het resultaat van de illegale oorlog in Oekraïne.”

Stoltenberg zegt verder dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland überhaupt een gerichte aanval tegen een lidstaat wil ondernemen. Het bondgenootschap houdt al langer rekening met raketten die per ongeluk op het NAVO-grondgebied komen. „We zijn voorbereid op dit soort situaties en zijn in staat om kalm en verantwoordelijk te reageren, zonder te zorgen voor onnodige escalatie.”