Gevluchte Nederlander alsnog cel in voor overval op Amerikaans tankstation

Dat blijkt uit gerechtelijke documenten die vrijdag zijn vrijgegeven over de uiterst merkwaardige handel en wandel van H. in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van de Amerikaanse justitie bevestigt na vragen van De Telegraaf dat de man Nederlander is, en dat hij in Texas woont.

Bewakingsvideo

Onze landgenoot beroofde rond vier uur in de ochtend van 24 maart 2020 een Chevron-tankstation in Daphne, een plaats in Franklin County in de staat Alabama. Op een bewakingsvideo is H. te zien in grijze joggingbroek, bordeauxrood T-shirt en zwarte schoenen. Ook is duidelijk te zien dat hij zijn rechterhand aan zijn broeksband houdt tijdens de overval en dat hij de kassier opdraagt ’de kassa leeg te maken’, waarop hij de man laat weten ’hem niets aan te willen doen’. De doodsbange verkoper is ervan overtuigd dat de overvaller een wapen draagt en haalt snel 280 dollar uit de kassalade die hij vervolgens in een witte plastic zak stopt en afgeeft.

H. vlucht de winkel uit, maar wordt korte tijd later door de politie van Daphne aangehouden nadat hij nota bene zelf met zijn mobiele telefoon twintig minuten later het alarmnummer 911 had gebeld om de overval te melden, terwijl hij langs snelweg 181 liep, enkele kilometers van het tankstation vandaan. „Ik heb net een overval gezien op een tankstation van Chevron”, zei hij volgens Amerikaanse media voor hij snel ophing. Nadat agenten hem na zijn melding aantroffen en argwaan kregen bekende hij meteen schuld en gaf hij ook toe dat hij had gedreigd met geweld. „Breng me maar gewoon naar de gevangenis, man.”

Drugshond

De Nederlander kwam tot aan zijn rechtszaak onder voorwaarden op vrije voeten, maar raakte ruim een jaar later – 21 juni 2021 – opnieuw in de problemen nadat hij die voorwaarden overtrad. Bij een controlepost in de buurt van de Texaanse plaats Sarita werd het voertuig van H. aan de kant gezet. Een drugshond rook daarop een verdachte lucht in zijn auto. De dertiger opende op bevel van de politie van binnenuit zijn kofferbak. Toen de agent de ruimte wilde doorzoeken, reed H. met hoge snelheid weg, over snelweg 77. Vele kilometers slaagde hij erin achtervolgende agenten af te schudden, maar uiteindelijk werd hij na een klopjacht toch opnieuw gearresteerd, bij een parkeerplaats.

H. gaf toe dat hij vluchtte omdat hij wist dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd voor het negeren van de regels rond zijn voorlopige hechtenis. Agenten vonden twee metalen doosjes met een kleine hoeveelheid marihuana in zijn auto.

De advocaat van H. probeerde zijn straf nog te verminderen door te benadrukken dat de Nederlander geen wapen op zak had, maar de districtsrechter oordeelde dat het simuleren dat iemand een wapen draagt net zo strafbaar is. Rechter Kristi K. DuBose oordeelde, naast de celstraf, dat de Nederlander de buitgemaakte 280 dollar moet terugbetalen.