Pittige onweersbuien trekken over het land: code geel

Met name in het noordwesten zou lokaal veel regen kunnen vallen. De buien nemen vanaf het einde van de middag in intensiteit af.

Vakantiegangers in eigen land kunnen er de komende tijd er lekker op uit gaan, want na de hitte van vorige week gaat augustus aangenaam van start met ’normaal’ Hollands zomerweer. Wel moet volgens Weeronline dagelijks rekening worden gehouden met enkele buien. De temperatuur is aangenaam en stijgt dagelijks naar 21-24 graden. Tussen de buien door zijn er fraaie zonnige momenten.

Juli eindigt met een flink aantal buien, maar aan de heersende droogte verandert niets. Vooral in het noorden, oosten en het westen van Zeeland is het extreem droog.

Keert de hitte terug?

Op de langte termijn is een terugkeer naar heet en zonnig zomerweer niet te verwachten. Het blijft heel normaal Hollands zomerweer met een mix van zon, wolken en enkele buien. De temperatuur blijft normaal voor de tijd van het jaar met 21 tot 24 graden.