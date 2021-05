Zoektocht naar vermiste Kim (48) in bossen bij Zeist

Bij de zoektocht kreeg de politie hulp van tientallen vrijwilligers van het Veteranen Search Team waarin veel (oud)militairen zitten. „Uiteraard zijn we bezorgd als iemand langere tijd vermist is”, aldus een politiewoordvoerder. Of het zoeken wat heeft opgeleverd, is nog niet bekend.

De zoektocht wordt tot nader order voortgezet. De vrouw is volgens de politie voor het laatst gezien in de omgeving van de Verlengde Slotlaan. Maandag werd ook al naar haar gezocht door familie en bekenden, onder meer in het Lyceumkwartier in Zeist.