Schrik en verwarring in reiswereld en luchtvaart

Dat is de interpretatie van de aangescherpte maatregelen van de regering tot 1 juni om het coronavirus te bedwingen. Het grootste deel van reisindustrie en luchtvaart denkt dat er tot die datum geen activiteiten meer haalbaar zijn, behalve noodvluchten en repatriëring van gestrande Nederlanders. Dat betekent dat vakanties en zakelijke reizen tot stilstand komen.

Opgerekte beperkingen

De Nederlandse reiswereld is geschrokken van de in een klap opgerekte beperkingen van 6 april naar 1 juni. „Dat zijn wel erg drastische maatregelen waar we mee geconfronteerd worden. Dinsdag komt ons bestuur in spoedoverleg bijeen”, zegt voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR.

Corendon was maandagmiddag de eerste reisorganisatie die alle vakanties tot 1 juni schrapte, nog voordat het nieuwe beleid van de overheid openbaar werd. „Ja, ik denk dat we tot die tijd even niks meer mogen doen. We kunnen niet anders dan de boekingen annuleren en reizigers een waardevoucher geven voor hoogseizoen, najaar en komende winter”, vindt topman Steven van der Heijden.

Uitgeklede dienstregeling

KLM start deze week het zomerseizoen met een compleet uitgeklede dienstregeling. In het vliegtuig zitten passagiers dichter op elkaar dan 1,5 meter. „Deze richtlijnen voor samenscholing gelden echter niet voor vitale infrastructuur, dus wij verwachten geen impact op vluchten”, zegt een woordvoerder van KLM.

Het vliegbedrijf heeft een minimale catering aan boord gelanceerd om het contact tussen personeel en reizigers te minimaliseren. Ook hoeft cabinepersoneel geen instapkaarten meer aan te pakken.]

Eigen bagageband

Schiphol ziet nog mogelijkheden om door te gaan met een beperkte afhandeling van vluchten. „Zaak is dat er 1,5 meter tussen de passagiers blijft. We creëeren extra ruimte voor wachtrijen, zodat reizigers afstand nemen van elkaar. Elke vlucht krijgt ook een eigen bagageband.”

Daarmee belooft de Schiphol-directie beterschap, want maandag was er nog sprake van wildwesttaferelen op Schiphol. Reizigers klitten met honderden bij elkaar bij schaarse bagagebanden, omdat een groot deel van de luchthaven dicht is. Ook wordt niemand gecontroleerd op corona, zelfs geen passagiers uit besmettingshaarden. Onbekend is of dat op korte termijn gaat veranderen.

Ook de ov-sector buigt zich over de gevolgen van het kabinetsbesluit om samenzijn van mensen te verbieden. Onzeker is in hoeverre dat geldt voor trein, bus, metro en tram. „Het ov is wel vitale infrastructuur. We moeten hoe dan ook blijven rijden. De vraag is hoe we te grote groepen reizigers kunnen tegengaan. Daarover gaan we dinsdag met het ministerie praten”, zegt voorman Pedro Peters van OVNL, waar alle vervoerders bij zijn aangesloten.

Volop geprovoceerd

Volgens hem werd afgelopen weekend al duidelijk dat steeds meer mensen voor hun plezier het ov pakten, waarbij de richtlijnen van afstand van elkaar houden door velen werden genegeerd. „90% doet het goed, 10% verpest het. Er werd door groepjes volop geprovoceerd en zelfs het vandalisme en zwartrijden namen weer toe. Dat kan in deze crisis niet. Maatregelen zijn dus nodig, we willen alleen weten op welke manier het ov die kan handhaven.”

Peters sluit niet uit dat er bijvoorbeeld in treinen, bussen en trams net als in winkels een soort deurregels zullen worden ingevoerd om reizigers beter te verdelen en samenscholingen te voorkomen. „We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. In ieder geval geldt: alleen noodzakelijke reizen in het ov zijn toegestaan, voorlopig geen pleziertripjes.”