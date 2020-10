Auto als rijdende spaarpot succes

In de Dantestraat in Rotterdam-Lombardijen staat een ’spaarpaal’.

Amsterdam - Het belonen van automobilisten als ze zich aan de snelheid houden is zo’n succes in Brabant dat het initiatief steeds vaker wordt overgenomen in andere delen in het land. Zo kunnen inmiddels ook weggebruikers in onder andere Overijssel, Zuid-Holland en Zeeland geld sparen door zich aan de verkeersregels te houden.