Trein schept auto: één zwaargewonde

Jesse (21) reed met scooter op brug Groningen toen schip erop klapte: ’Leek wel aardbeving’

Bij daglicht is goed te zien hoe hard de klap was van het Duitse tankschip dat in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Gerrit Krolbrug in Groningen knalde. Vanwege het late tijdstip waren er weinig mensen op de been, maar scooterrijder Jesse Wiers (21) zal zijn nachtelijke ritje niet snel vergeten...