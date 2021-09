Sjamaan met ’wonderwater’ tegen corona overlijdt zelf aan het virus

De man genaamd Eliyantha White behandelde sportsterren en toppolitici met zijn brouwsel. Volgens White zou het middel, waarvan hij beweerde dat het recept in een droom tot hem kwam, een einde kunnen maken aan de coronapandemie in Sri Lanka en India, als je het in een rivier giet.

Zijn drankje werd zelfs goedgekeurd door de voormalige minister van Volksgezondheid, Pavithra Wanniarachchi, die vervolgens zelf ook op de ic belandde met covid.

Wellicht overbodig om te vermelden dat White het coronavaccin weigerde.

Cricketsterren

White kreeg bekendheid nadat hij verschillende Indiase cricketsterren had behandeld. In 2010 bedankte cricketlegende Sachin Tendulkar hem publiekelijk, nadat hij had gezegd dat de sjamaan een knieblessure had genezen. In één klap groeide de man uit tot een beroemdheid. Sindsdien zou hij ook andere cricketsterren behandelen, zoals Gautam Gambhir en Ashish Nehra.

Zijn behandelingen werden afgewezen door reguliere artsen, ze noemden hem zelfs een fraudeur, maar niet iedereen trok zich daar wat van aan. White gaf zelfs consulten aan de huidige premier Mahinda Rajapaksa, die ook zijn condoleances tweette.

„Zijn nalatenschap zal blijven voortleven, hij genas mensen van verschillende kwalen”, aldus Rajapaksa in zijn tweet.

White is donderdag gecremeerd.