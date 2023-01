Recordwarmte in eerste tien dagen van januari

De eerste tien dagen van het nieuwe jaar hebben we extreem zacht weer. Het vorige record dateert uit 2007. In dat jaar was het tijdens de eerste decade (periode van tien dagen) gemiddeld 8,8 graden. In 2014 werd het 8,5 graden over diezelfde periode.

Al meerdere records dit jaar

,,Dat de eerste tien dagen van het jaar recordwarm verlopen is eigenlijk geen verrassing. De jaarwisseling verliep al recordwarm met om middernacht in De Bilt een temperatuur van 15,5 graden”, zegt Schröder. Het vorige record van 12,1 graden tijdens de jaarwisseling van 2006-2007 werd daarmee ruimschoots gebroken.

De temperatuur op de recordwarme jaarwisseling hield op nieuwjaarsdag aan. Direct om 1:00 uur sneuvelden de weerrecords voor de eerste januari. In De Bilt was het 15,6 graden en het oude record uit 2022 met 13,2 graden werd daarmee verpulverd. In Eindhoven werd het zelfs 16,9 graden, niet eerder gemeten in januari.

Voorlopig nog zeer zacht

,,Ook de komende dagen blijft het nog zeer zacht met temperaturen vaak in de dubbele cijfers”, meldt Schröder. Deze maandag is het wat ‘kouder’ met maxima van een graad of 8, maar de komende dagen loopt het kwik weer op. Zo wordt het dinsdagavond en in de nacht naar woensdag weer zeer zacht met temperaturen in de dubbele cijfers. Het wordt ruim 11 graden.

De dagen daarna wordt het langzaam iets minder zacht, maar van duidelijk te koud weer is voorlopig geen sprake. Waarden van een graad of 6 zijn gebruikelijk in deze tijd van het jaar, maar dagelijks stijgt het kwik daar (ruim) boven.