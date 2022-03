Stappen Gündoğan waren ’totale verrassing’ voor Volt

Premium Binnenland

Boze opa (70) veroordeeld voor inrijden met shovel op eigen familie: ’We hebben moeten rennen voor ons leven’

„Hij kwam als een dolle stier op ons afrijden. We hebben moeten rennen voor ons leven”, zei de schoondochter van een 70-jarige man uit Uffelte dinsdag bij de politierechter in Assen. De man wordt ervan verdacht dat hij met zijn shovel met opgeheven vork is ingereden op zijn zoon, schoondochter, klei...