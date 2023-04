Premium Het beste van De Telegraaf

Doetinchem in rep en roer Jessica en Emma keken wolf recht in ogen: ’Dacht eerst dat het een herdershond was’

Door edwin rensen Kopieer naar clipboard

Onrust en ongeloof in Doetinchem, waar maandag aan de rand van het centrum een wolf bewoners in rep en roer bracht. Twee medewerksters van uitvaartbedrijf Correct Monnereau keken het dier in de vroege ochtend recht in de ogen. „Ik dacht eerst dat het een herdershond was.”