Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe spannend worden verkiezingen Provinciale Staten? ’Regeren kan zonder meerderheid senaat’

Door Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Bilthoven, verkiezingsbord Ⓒ ANP

Ook na de Provinciale Statenverkiezingen moet de coalitie het hoogstwaarschijnlijk zonder een meerderheid in de Eerste Kamer stellen. Premier Mark Rutte is met zijn vier kabinetten nauwelijks anders gewend en heeft er bijna geen last van: hij weet het gros van zijn plannen met een bonte verzameling aan samenwerkingen alsnog door de senaat te krijgen. Experts wijzen erop dat het een voordeel kan zijn als het kabinet straks kan kiezen tussen regeren over links of rechts.