In Europa zijn momenteel de meeste uitbraken van het nieuwe coronavirus (Covid-19), zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. „Dat Europa na China het epicentrum zou worden, lag in de lijn der verwachting na de snelle verspreiding vanuit Italië”, zegt viroloog Ab Osterhaus. „Het is nu noodzaak dat burgers ook echt luisteren naar de adviezen van hun overheid.”