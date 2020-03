Henk van Essen nieuwe korpschef politie

Van Essen wordt per 1 mei de derde korpschef van de Nationale Politie. Sinds 2013 was hij al lid van de korpsleiding en daarvoor was hij korpschef van de eenheid Haaglanden.

Akerboom is per 1 mei de nieuwe directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).