Alleen supersterren op legendarisch Malieveld

Donkere wolken pakten zich samen boven het Haagse Malieveld tijdens het concert van de Rolling Stones in 1998. Ⓒ ANP

Den Haag - Als P!NK zondagavond het podium van haar Beautiful Trauma Tour betreedt op het Haagse Malieveld, weet zij zich voorgoed verzekerd van een plekje tussen internationale supersterren als The Rolling Stones, Coldplay en Bruce Springsteen. Het is immers maar weinig toppers gegeven om op dit legendarische veld in de Hofstad te kunnen optreden.