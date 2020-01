Meeste brandmeldingen sinds jaren

„Ondanks alle inspanningen die wij voorafgaand en tijdens de jaarwisseling – samen met onze partners in veiligheid – leveren, zien wij geen significante daling in het aantal incidenten”, stelt brandweerbaas Wevers. „Als we de cijfers van de afgelopen jaren op een rij zetten, kunnen we concluderen dat al deze inspanningen weinig rendement opleveren. Dit baart ons zorgen.”

Afgezien van Haaglanden en Rotterdam zagen ook enkele provinciale regio’s een sterke toename van het aantal incidenten. De relatief grootste stijging vond plaats in Twente, Zaanstreek-Waterland, Midden- en West-Brabant. Meer dan de helft van het totale aantal meldingen vond plaats in de regio’s van de vier grote steden.

Na een dieptepunt tijdens de start van 2016 van 4587 meldingen daalde het aantal meldingen gedurende twee jaar tot 3485 bij de jaarwisseling van 2017/2018. Utrecht en Amsterdam waren deze oud en nieuw rustiger dan vorig jaar, maar nog niet zo rustig als twee jaar geleden.

Ook de agressie tegen collega’s stuit voorzitter Wevers tegen de borst. In een derde van de regio’s zijn rond de jaarwisseling brandweerlieden lastig gevallen of bestookt met vuurwerk. Op een aantal plekken was de sfeer, aldus Brandweer Nederland, zelfs ’grimmig’. Wevers: „Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood? Geweld en agressie tegen medewerkers is onacceptabel.”

De meest dramatische gebeurtenissen vonden plaats in Arnhem, waarbij twee doden vielen bij een brand in een flatgebouw, en in Akkrum, waar een kettingbotsing één leven eiste. Daarnaast ontstond ook brand in twee molens. In Bovenkarspel is de 19e-eeuwse molen ’Ceres’ volledig afgebrand. In Lattrop Brekelenkamp werd een andere molen nipt gered.