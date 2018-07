Tilburg University doet aangifte tegen oud-medewerker

De Ruijter, die van 2007 tot 2015 decaan was van de faculteit Humanities, zou meer dan een miljoen euro hebben laten uitbetalen aan bedrijven van familieleden. Vanwege de grote werkdruk mocht hij van de universiteit een deel van zijn begeleidingswerkzaamheden uitbesteden.

De Ruijter zou daarvoor het bedrijf I’Solo Tisera in Gorinchem hebben ingeschakeld, dat is gespecialiseerd in pedicure en andere cosmetische behandelingen. Dit bedrijf staat op naam van de partner van de dochter van de zus van de oud-medewerker. Na interne vragen over de omvang van de uitgaven en over of het werk niet openbaar moest worden aanbesteed, schakelde De Ruijter een tweede bedrijf in, Thoben Research & Consult. Deze onderneming staat op naam van de zoon van de zus van De Ruijter.