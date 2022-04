Leerling in ziekenhuis na te veel alcohol in restaurant: mentor ontslagen

Het etentje had plaats in een restaurant waar de alcohol naar verluidt rijkelijk vloeide, ongeacht het feit dat er minderjarige leerlingen waren. Het werd één scholier uiteindelijk te veel en deze raakte onwel. Zijn maag is in het ziekenhuis leeggepompt.

Het ontslag op staande voet van de mentor gaat de ouders van de desbetreffende leerlingen echter te ver. „Eindelijk kon er weer iets georganiseerd worden”, schrijven zij in een brief aan de schoolleiding. „Door de leerlingen werd er geïnitieerd deze periode af te sluiten met een etentje en stoom af te blazen. Het is absoluut vervelend wat er is gebeurd die avond. Wij vinden alleen dat de mentor hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden.”

Waar lag de verantwoordelijkheid?

De ouders zijn daarnaast van mening dat de verantwoordelijkheid bij het restaurant lag, en niet bij de mentor. De horecagelegenheid had in hun ogen geen alcohol mogen schenken. Het restaurant beweert tegenover de lokale zender 0297.nl echter dat de minderjarigen helemaal geen drank is geserveerd.

Volgens directeur Marketing & Communicatie Marc van Zanten van de scholenorganisatie moet de discussie ook niet gaan over het wel of niet verantwoordelijk zijn van het restaurant. „In relatie tot leerlingen vertegenwoordigt een docent altijd de organisatie. Ouders gaan er op zo’n moment ook vanuit dat deze persoon toezicht houdt. Deze leraar had het niet zover mogen laten komen. Daarom hebben we de samenwerking met hem beëindigd.”

De brief die de ouders naar de schoolleiding stuurden, heeft er niet voor gezorgd dat het besluit is heroverwogen. Wel onderstreept de school naar eigen zeggen het feit dat iedereen momenteel stoom moet afblazen na twee jaar durende coronarestricties. „Maar dat neemt niet weg dat we een verantwoordelijkheid dragen”, aldus Van Zanten.

De schoolleiding heeft volgens de directeur nauw contact met de ouders en de desbetreffende mentor. Zo is er bijvoorbeeld een bijeenkomst voor de ouders georganiseerd. Van Zanten: „De prioriteit ligt momenteel bij de leerlingen die bij dit voorval betrokken zijn geweest.”