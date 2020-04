Ⓒ ANP

ALMERE - Niet alleen in gevangenissen maar ook in tbs-klinieken nemen de spanningen toe vanwege de coronacrisis. Zo slaan medewerkers en tbs-patiënten van het forensisch psychiatrisch centrum (fpc) Oostvaarderskliniek in Almere alarm omdat richtlijnen van het RIVM met voeten worden getreden.