Duitse ingenieur laat goud en miljoenenvermogen na aan AfD

De man was geen lid van de partij. Hij overleed circa twee jaar geleden. Het heeft lange tijd geduurd om de omvang van de erfenis te achterhalen. Het is verreweg de grootste gift aan de zeven jaar oude partij die zich vooral tegen immigratie keert. Voor de AfD komt de erfenis als geroepen. De partij hangt forse boetes boven het hoofd wegens onwettige transacties.

Afgelopen week werd bekend dat een ondernemer uit Berlijn de afdeling Thüringen van de AfD 100.000 euro heeft geschonken. In de deelstaat Thüringen is pas een rel ontstaan over de keuze van een nieuwe regeringsleider die de links-radicale premier moest vervangen. De liberaal Thomas Kemmerich werd met de steun van zijn FDP, de christendemocratische CDU en de AfD gekozen. Het luidde het begin in van een diepe crisis bij de CDU, omdat de partij altijd heeft gesteld niet met de AfD in zee te gaan.

