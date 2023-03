Premium Het beste van De Telegraaf

Raadsels rond dood Asha (16): klokkenluider rept over falen Scheveningse jeugdinstelling

Door Renate Curfs

Moeder Hodan met een foto van haar dochter Asha. „Dit heeft zoveel impact op mijn leven nu. Het maakt dat ik de dood van mijn dochter niet kan verwerken.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Bij de dood van Asha Hassan vorig jaar in de Scheveningse jeugdzorginstelling Jeugdformaat hebben zorgmedewerkers mogelijk steken laten vallen. Dat stelt een klokkenluider in een brief die in handen is van de familie en hun advocaat Peter Schouten. De raadsman eist namens de nabestaanden nu opheldering.