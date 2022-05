Eerste uitslagen: gevoelige klap Hezbollah bij verkiezingen Libanon

Het waren de eerste verkiezingen sinds het begin van de economische crisis, veroorzaakt door corruptie en nepotisme, die het eens relatief welvarende land aan de bedelstaf heeft gebracht. Vier op de vijf Libanezen leeft in armoede, terwijl het land slechts enkele uren per dag elektriciteit heeft. Daardoor functioneren zelfs veel stoplichten niet.

De historisch lage opkomst (41 procent) is een bewijs dat de bevolking het vertrouwen in de politiek volledig heeft verloren. Men hoopte op verandering na de gigantische explosie in de haven van Beiroet in de zomer van 2020, waarbij meer dan tweehonderd mensen hun leven verloren en die een groot deel van stad verwoestte. De autoriteiten wisten dat er al jarenlang een uiterst explosieve voorraad ammoniumnitraat op gevaarlijke wijze lag opgeslagen, maar deden niets. Niemand is nog verantwoordelijk gehouden voor de ramp.

’Wapens opgeven’

De kiezer heeft nu van zich laten horen. De stemmen worden nog geteld, maar het ziet ernaar uit dat de ’Libanese Strijdkrachten’ de grootste partij binnen het christelijke blok in het parlement zal worden, met vijf zetels winst. Tot voor kort was dat de partij van president Michel Aoun, de Vrije Patriottische Beweging, die een belangrijke bondgenoot is van Hezbollah.

De Libanese Strijdkrachten van Samir Geagea wil dat de terreurbeweging haar wapens opgeeft. Hezbollah is de machtigste speler in het land en militair sterker dan het nationale leger. De ’partij van God’, gesteund door Iran, zal echter nooit haar wapens inleveren. Zij ziet zichzelf als de belangrijkste verdediger van het land, tegen Israël en andere dreigingen.

Boycot

Opvallend is ook dat een aantal onafhankelijke kandidaten lang zittende parlementariërs hebben verslagen. Een reden voor de verschuivingen is ook de boycot van de verkiezingen door Saad Hariri, de steenrijke politicus – een soenniet – die in het verleden verschillende malen premier was. Hij is een exponent van het corrupte systeem in Libanon, net als Aoun en anderen, waar krijgsheren uit de burgeroorlog van de jaren 70 en 80 (of hun familieleden) nog altijd aan de touwtjes trekken.

Volgens de Wereldbank kampt Libanon met een van de grootste economische crises uit de geschiedenis. De lokale munt heeft 95 procent van haar waarde verloren, waardoor de Libanezen hun spaargeld, als ze daar al bij kunnen, volledig hebben zien verdampen. Als straks de definitieve uitslag bekend is, zal het doorgaans moeizame en langdurige proces beginnen om een coalitie te vormen. Haast is echter geboden, omdat een nieuwe regering moet besluiten over hervormingen die het IMF eist voor een noodpakket. Ook moet een nieuwe regering in het najaar stemmen over de opvolging van president Aoun.