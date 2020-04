Rechter: dwangsom Pegida-voorman was onterecht

Ⓒ ANP

ZWOLLE - De gemeente Enschede heeft de voorman van anti-islamorganisatie Pegida Edwin Wagensveld ten onrechte een zogeheten last onder dwangsom opgelegd. Volgens de rechtbank in Zwolle is niet bewezen dat Wagensveld in maart en augustus 2019 betrokken is geweest bij het plaatsen van kruizen of ’varkensborden’ op een terrein in Enschede waar een moskee gebouwd zal worden.