Dader van schietpartij Orange kende zijn slachtoffers

Behalve het kind kwamen ook twee vrouwen en een man om het leven. Een andere vrouw is met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. De schietpartij, volgens de plaatselijke politie de dodelijkste in de stad sinds 1997, vond plaats in een kantoorgebouw.

Ziekenhuis

De verdachte werd na een vuurgevecht met de politie opgenomen in het ziekenhuis. De arrestant had volgens de politie een zakelijke en persoonlijke band met de volwassen slachtoffers. „Dit was niet een willekeurige daad van geweld”, aldus de politie.

In het onderzoek naar de schietpartij zijn een semiautomatisch vuurwapen en een rugtas met daarin pepperspray, handboeien en munitie gevonden. De politie denkt dat deze voorwerpen van de verdachte zijn.

Drama

Politici reageerden geschokt op het dodelijke geweld in Orange. „Angstaanjagend en hartverscheurend”, reageerde gouverneur Gavin Newsom van Californië. Hij sprak op Twitter over een „verschrikkelijke tragedie” en zei mee te leven met de nabestaanden.

De Verenigde Staten zijn afgelopen maand herhaaldelijk opgeschrikt door bloedige schietpartijen. Zo vielen op 16 maart acht doden in Atlanta. Minder dan een week later kwamen tien mensen om het leven toen een man begon te schieten in een supermarkt in Boulder.