Politie stelt voorwerpen veilig bij zoektocht naar Sumanta

Sinds afgelopen woensdag wordt onophoudelijk gezocht naar het lichaam van Sumanta en voorwerpen die aan het delict en moordverdachte Manodj B., van wie Sumanta zwanger was, kunnen worden gelinkt. „We hebben inderdaad spulletje in zakjes gedaan om te bewaren. Dat kan van alles zijn, van een bierblikje tot bij wijze van spreken een propje. Wat is er gevonden, maken we niet bekend maar het zijn geen zaken die we op dit moment direct aan het dossier koppelen.”

De nieuwe zoekactie begon woensdag en wordt uitgevoerd door vast gespecialiseerd team van politiemensen en rechercheurs. Het gebied dat wordt doorzocht, een soort schiereiland in De Hulk, is ruim 6.000 m2 groot. Om het zoeken te vergemakkelijken zijn veel bossages en struiken verwijderd en inmiddels afgevoerd. Ook in het water rondom het gebied wordt gezocht met metaaldetectors.

In deze zaak wordt Manodj B. (41) uit Hoorn nog vastgehouden. Volgens justitie heeft hij haar vermoord omdat zij weigerde te voldoen aan zijn wens de zwangerschap te verbreken.