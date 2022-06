Advocaat: Maleisië belooft Rutte voortgang in zaak Ivana Smit

Rutte heeft op verzoek van deze nabestaanden de zaak aan de orde gesteld bij zijn collega. Volgens Diekstra bleek Yaakob de „details in de zaak scherp te hebben.” Ook zei Yaakob „te hopen dat er gerechtigheid voor Ivana komt”, aldus Diekstra. De advocaat voegde er nog aan toe dat de nabestaanden „heel blij” zijn met de inspanning van Rutte en de geste van de Maleisische premier. De woordvoerder van Rutte bevestigt dat de zaak Ivana Smit is besproken tussen beide premiers, maar ging verder niet in op de inhoud van dat gesprek.

Smit overleed na de val van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur nadat ze de avond had doorgebracht met een Amerikaans echtpaar. De zaak wordt door de Maleisische politie als een misdrijf gezien, maar het onderzoek ligt al een tijd stil en vorderingen in het onderzoek zijn niet geboekt.

Karin Verstappen, de moeder van Smit, riep afgelopen december de hulp in van Rutte om meer duidelijkheid te krijgen over de dood van haar 18-jarige dochter. Ze hoopte dat Rutte de Maleisische autoriteiten zou aanspreken „op hun ernstige falen.” „U bent als premier eigenlijk de enige die nog echt iets kan betekenen vanuit de Nederlandse overheid, zeker nu anderen het laten afweten. Niet alleen kunt u dat, maar eigenlijk vind ik dat u het verplicht bent om in te grijpen. Om gerechtigheid voor Ivana af te dwingen.”

Bekijk ook: Onderzoek naar sectierapport Ivana Smit

De familie van Ivana gelooft niet dat ze door een ongeluk vanaf de twintigste verdieping naar beneden is gevallen en heeft veel kritiek op het politieonderzoek. „Ivana overleed in Maleisië en de politie daar heeft haar werk niet alleen ontzettend slecht uitgevoerd, maar heeft er ook alles aan gedaan om de zaak zo snel mogelijk te begraven. Zonder dat wij de antwoorden krijgen waar wij zo behoefte aan hebben en de betrokkenen bij haar dood voor de rechter zijn gebracht en vooral zonder gerechtigheid”, scheef Verstappen aan Rutte.