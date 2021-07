’Politie VS faket geluid van schoten in AI-systeem’

Dat schrijft VICE. Het gaat niet om een incident; uit documenten zou blijken dat overal in de Verenigde Staten politiediensten handmatig veranderingen laten aanbrengen in het systeem, ogenschijnlijk om de eigen versie van gebeurtenissen te ondersteunen.

Het werkt als volgt. Een systeem van sensoren hangt op straat. Daaruit worden geweerschoten automatisch herkend. Dat kan de opsporingsdiensten helpen. Bovendien worden de opnames als bewijs gebruikt in de rechtszaal.

Gefabriceerd bewijs

Daar komt door onthullingen van VICE nu een bom onder te liggen. Tijdens een recente zaak werd een geluid van vuurwerk, wat op dat moment afgestoken werd, veranderd in het geluid van een ’geweerschot’. Daarna werd ook de locatie aangepast.

Er lijkt een patroon zichtbaar. In 2016 moest een medewerker van het bedrijf ShotSpotter van de politie ’kijken of er schoten waren’ bij een incident waarbij een man werd neergeschoten. Eerst vond het bedrijf vier schoten. Die kwamen van een agent. Later kwam een vijfde schot mysterieus bovendrijven op de geluidsfragmenten. Dat zou van het slachtoffer zijn geweest; het enige bewijs in de rechtszaak. Het audiobestand is later helemaal verwijderd.

De politie heeft niet gereageerd op vragen. Het bedrijf benadrukt dat rechters nog steeds het volste vertrouwen in de technologie kunnen hebben.