Pakistaan vervolgd voor poging uitlokken moord op Geert Wilders

De verdachte is in eigen land een bekend persoon. Daardoor heeft de Nederlandse politie hem op de beelden herkend. In de dagvaarding staat dat de man op 29 augustus dient te komen op de zitting in het Justitieel Complex Schiphol.

Of Pakistan zal meewerken aan het bezorgen van de dagvaarding aan de verdachte is niet zeker. Het OM zegt dat op een eerder rechtshulpverzoek van Nederland om de verdachte te horen geen reactie kwam.

Cricketspeler

Wilders laat weten dat het gaat om cricketspeler Khalid Latif. In Pakistan zou nog onderzoek moeten plaatsvinden om te verifiëren dat hij het bericht geplaatst heeft. „Zonder rechtshulpverdrag is de kans heel gering dat de plaatselijke autoriteiten hieraan binnen een aanvaardbare termijn meewerken”, aldus het OM. In deze specifieke zaak is de verdachte echter identificeerbaar, omdat hij een bekende Pakistaan is.

Latif werd in 2017 voor vijf jaar geschorst voor zijn betrokkenheid bij een spotfixing-schandaal. Bij spotfixing wordt gewed op een bepaald element in een wedstrijd dat zich al of niet voordoet, en gaat het niet om manipulatie van de uitslag van een wedstrijd, zoals bij matchfixing