Volgende week broeierige warmte: ’Het zal zweten worden’

Vanaf zondag krijgen we te maken met een wind uit het oosten tot zuidoosten die warme lucht met zich meebrengt. Zondag is het zonnig, na het weekend kunnen stapelwolken ontstaan, wordt het aanhoudend broeierig en neemt de kans op een bui toe. Die kans is volgens het weerbureau nog niet heel groot en als er een bui valt is dat vaak lokaal. Het wordt rond de 25 graden, maar bij zon en weinig wind kan het een tropische 30 graden worden.

Na een natte lente zitten we nu een uitzonderlijk droge periode. Het is zelfs zó droog dat er hoogstwaarschijnlijk een nieuw droogterecord wordt gevestigd. Alfred Snoek, Meteoroloog van Weerplaza, schetst het weerbeeld van de komende dagen.

Zomervakantie in eigen land

Ook juli begint met bovengemiddelde temperaturen. In de eerste helft van juli is het gebruikelijk 24 graden in het zuidoosten en 20 graden op de Wadden, dit jaar laten de weermodellen vooralsnog hogere temperaturen zien. „Dat ziet er dus qua temperatuur goed uit voor een zomervakantie in eigen land”, aldus Van Wezel.

Zo nu en dan kan er een bui vallen. Mocht dat een stevige onweersbui zijn dan kan dat in korte tijd veel regen betekenen. „Buien weten ons begin juli waarschijnlijk, net als eind juni, zo nu en dan wel te bereiken en dan kan een stevige onweersbui zomaar veel regen brengen in korte tijd. Naar verwachting zal dit grote lokale verschillen opleveren en de droogte wordt er niet echt mee verholpen”, aldus Van Wezel.

Langste periode zonder neerslag

Donderdag wordt de 34e dag op rij dat het niet heeft geregend in De Bilt. Daarmee verdwijnt een record van 33 droge dagen op rij uit 2007 uit de boeken, meldde Weeronline woensdag al. Het record wordt naar verwachting de komende dagen nog aangescherpt.

Er is momenteel regionaal (bij weerstation Woensdrecht) al sprake van een hittegolf die inmiddels al 9 dagen lang gaande is en daarmee is een oud record geëvenaard. Nooit duurde een regionale hittegolf in juni langer dan dit jaar en komende dagen groeit het uit tot een dik absoluut record.