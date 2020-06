Coronaschandaal leidt tot vleesdiscussie

Agenten controleren of werknemers van Tönnies zich aan de opgelegde quarantaine houden. Ⓒ Foto AFP

BERLIJN - De woede over de grote corona-uitbraak in de grootste vleesfabriek van Europa, vlak bij het Duitse Bielefeld, leidt in politiek Berlijn tot afgrijzen en oproepen tot boycots. Bijna 1.300 slachtarbeiders, overwegend uit straatarme gebieden in de Balkan, zijn besmet. Ondertussen vermoedde de mogelijke opvolger van kanselier Merkel, dat het virus uit landen als Roemenië en Bulgarije kwam.