Onbegrip om slavernijexcuses

„Laat ze maar excuses aan het Nederlandse volk aanbieden voor het kapotmaken van Nederland, het volproppen van ons land met gelukzoekers en immigranten, het vernietigen van de boerenstand, het mkb, en de hardwerkende Nederlander die zijn rekeningen niet meer kan betalen.”

Ook Joost Eerdmans van JA21 toont onbegrip. Naast het de formele excuses wil het kabinet een fonds optuigen van 200 miljoen euro. Dat geld moet worden uitgegeven aan projecten die het historisch bewustzijn rondom slavernij vergroten. „Tweehonderd miljoen om een schuld af te lossen waar geen levende ziel nu verantwoordelijk voor is”, foetert Eerdmans. „Het is het in stand houden van aangepraat slachtofferschap en laten we wel wezen: de bejaarden van nu, die wij wél een en ander verschuldigd zijn, kunnen ook wel 200 miljoen euro gebruiken voor hun verwarming en boodschappen.”

Het kabinet komt naar verwachting binnenkort officieel naar buiten met het nieuws. Donderdag lekte het al uit bij RTL Nieuws.

De VVD heeft altijd veel verzet geboden aan het aanbieden van excuses voor de slavernij. Na het uitlekken van het nieuws toont de Tweede Kamerfractie vooralsnog weinig verzet. VVD-woordvoerder Pim van Strien laat weten dat de 200 miljoen euro die het kabinet wil uittrekken voor een bewustwordingsfonds wat zijn fractie betreft een brug te ver is. Gevraagd naar of dat ook geldt voor de excuses zegt hij: „Wij focussen ons nu eerst op het fonds.”

Premier Mark Rutte heeft op het onderwerp een draai gemaakt. Vorig jaar zei hij nog dat hij als historicus moeite had met excuses voor iets wat 150 jaar geleden is gebeurd. In september tijdens zijn bezoek aan Suriname zette hij plots de deur alsnog op een kier. Dat gebeurde nadat een afvaardiging van de Tweede Kamer onder leiding van D66 een 9-daagse reis maakte naar Bonaire, Curaçao en Suriname die in het teken stond van het slavernijverleden. De VVD-fractie liet toen als enige coalitiepartij verstek gaan.