Geknipt voor het WK: Haagse kapster gaat voor goud in Parijs

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

De WK-deelneemsters Iwona Ostrowska, Monika Brinkman-Mączka en Izabela Bogucka (vanaf rechts) kijken aandachtig naar het werk van trainer en viervoudig wereldkampioen Andrzej Matracki Ⓒ Rafal Zdziebłowski

DEN HAAG - Het is niet bepaald een kwestie van een krulpermanentje zetten of een gedekt kapsel aanmeten. Daar zou je het mondiaal niet ver mee schoppen. Wat de bekende Haagse kapster Monika Brinkman-Mączka creëert, is ware kunst: ze is dan ook genomineerd om mee te doen aan het wereldkampioenschap knippen, dat van 10 tot en met 12 september in Parijs wordt gehouden.