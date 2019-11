’Ze kreeg hartaanval omdat zoon wiskunde niet snapte’

Wang (36) was haar zoon, in de derde klas van de lagere school, aan het helpen toen ze steeds bozer werd. „Ik legde het telkens opnieuw uit, maar hij begreep er geen snars van”, zegt de vrouw volgens Chinese media.

„Plots klopte mijn hart hevig. Ik kon niet meer ademen”, blikt ze terug. De vrouw werd door haar echtgenoot met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens arts Yang Xiaoxue heeft ze een hartaanval of mogelijk een hartinfarct gekregen.

De vrouw lijkt aan de dood te zijn ontsnapt. „Ze was er net op tijd bij. Als het iets langer had geduurd, was ze er mogelijk niet meer geweest”, aldus Xiaoxue.

Jonge mensen in China krijgen volgens de arts steeds vaker hartproblemen door stress. Moeder Wang, die haar zoon iedere avond helpt bij het huiswerk, geeft aan dat die problematiek herkenbaar is, maar dat ze nooit had gedacht dat het zo ver zou gaan.