Karins kruistocht voor Risso-dolfijn

Karin Hartman op de plek waar zij zich het beste voelt: in een boot op zee, op weg naar ’haar’ Risso-dolfijnen. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Na een vakantie op de Azoren gooide Karin Hartman twintig jaar geleden het roer om. De Noord-Hollandse raakte gefascineerd door de Risso-dolfijn, zeldzaam in zijn soort vanwege zijn vorm en het lijf vol littekens. Hartman besloot haar leven in dienst te stellen van de dolfijn. Inmiddels heeft ze er twee decennia studie en achtduizend uur veldwerk op zitten, bestiert ze de Nova Atlantis Foundation en geldt ze wereldwijd als dé Risso-deskundige. „Mijn uiteindelijke doel is dat het hier beschermd natuurgebied wordt.”