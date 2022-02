Dreigen met raketwerper-aanslag: OM eist verplichte behandeling

De Egyptenaar zonder verblijfsvergunning kondigde op 6 mei vorig jaar bij de inlichtingendienst aan dat hij een actie ging uitvoeren die groot op televisie zou komen. Hij zou een raketwerper gebruiken op de Grote Markt in Den Haag en bij twee bedrijven op twee andere adressen in de buurt. De dienst nam het telefoontje serieus.

Messen

De melding van een aanslag op de Grote Markt wekte zorgen, gezien eerdere aanslagen op markten, zoals eind 2016 in Berlijn. De AIVD schakelde direct de landelijk officier terrorisme in en de politie kwam in actie. Bij zijn aanhouding bleek de verwarde Egyptenaar Mahmoud K. drie messen op zak te hebben.

De dreiging riep herinneringen op aan het bloedbad dat de psychotische asielzoeker Malek F. met zijn mes aanrichtte in Den Haag op Bevrijdingsdag 2018, waarbij voorgangers de keel bijna werd doorgesneden. Er vielen toen drie zwaargewonden.

Mahmoud K. kan zich weinig herinneren van zijn telefoontje. Hij had het idee dat anderen hem wilden vermoorden en dat de politie zijn waarschuwingen niet serieus nam. K. krijgt al verplichte zorg en blijft daar voorlopig in als het aan justitie ligt. Van een dreiging met een terroristisch misdrijf is geen sprake, vindt de officier. Volgens psychiaters is de man niet toerekeningsvatbaar.

De rechter doet over twee weken uitspraak.