Inval op terrein topcrimineel Jan B.

Het terrein aan de Hulteneindsestraat in Hulten is afgezet met zwarte hekken. Agenten met prikstokken en speurhonden zijn op het terrein bezig. Of B. zelf is aangehouden en waarom er een inval is gedaan is niet bekend.

Jan B. heeft een lang strafblad. In 2019 eiste het OM 2,5 jaar cel tegen de toen 69-jarige Brabander twee en een half jaar gevangenisstraf voor het vernietigen en wegmaken van een voormalig lid van No Surrender. Daarvan werd hij in hoger beroep vrijgesproken.

B. zocht in 2018 zelf de publiciteit toen hij aangifte deed wegens smaad en laster tegen burgemeester Boelhouwer van Gilze-Rijen, waartoe Hulten behoort.

Jan B., die een autohandel dreef, werd vooral bekend als wapenleverancier en kreeg voor die handel al eens vijf jaar en zeven maanden celstraf. Hij zou wapens hebben geleverd aan een bende die is gelieerd aan de Mocro Mafia en de liquidaties in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.