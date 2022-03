Brand in woongebouw in Leeuwarden, 20 huizen ontruimd

Maandagmorgen omstreeks 02.30 uur was brand ontstaan in de Dennenstraat in Leeuwarden. Ⓒ AS Media

LEEUWARDEN - In een woongebouw aan de Dennenstraat in Leeuwarden heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Twintig woningen werden ontruimd en er werd vanwege de rook, die over de stad trok, een NL-Alert verzonden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels onder controle en naar verwachting wordt snel het sein brand meester gegeven, zegt de woordvoerder.