Rekening coronastrop: gemeente blut, burger betaalt

Ruim honderd gemeenten trekken aan de bel omdat het water ze aan de lippen staat. In een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Tweede Kamerleden stellen zij dat er snel een structurele oplossing moet komen.

De VNG herkent de problemen. „De financiële positie van gemeenten was al nooit goed, maar is door de coronacrisis nog meer verslechterd”, zegt een woordvoerster.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat in een reactie weten dat ze de financiële gevolgen van de crisis in beeld probeert te krijgen. „De komende periode blijf ik met de gemeenten in gesprek. We willen samen voorkomen dat gemeenten hun dienstverlening aan inwoners niet goed kunnen uitvoeren.”

Het dreigement van de gemeenten raakt in Den Haag een gevoelige snaar. Minister Hoekstra (Financiën) had in De Telegraaf nog gezegd dat de rekening van de coronacrisis niet terecht mag komen bij de gewone man.