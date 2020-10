OPROEP: Herfstvakantie anders dan anders?

Dus gaat u bijvoorbeeld al 20 jaar elke herfst naar Zuid-Spanje of Turkije maar zijn uw plannen deze vakantie compleet anders dor corona? Heeft u een leuke manier gevonden om er deze herfst toch nog even lekker tussenuit te kunnen? Dan komen we graag met u in contact.

Stuur een mail met uw telefoonnummer naar onze verslaggever Paul Eldering, via [email protected]