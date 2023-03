New York maakt zich op voor mogelijke arrestatie Trump

Het is chaotisch in het parkje voor het gerechtsgebouw. Politieagenten kijken grijnzend toe hoe een als rat verklede man het bijna aan de stok krijgt met een dronken dakloze die anti-Trump-leuzen schreeuwt. De paar Trump-supporters, uitgedost met vlaggen en de bekende rode petjes, kijken beduusd naar de zee aan camera’s en microfoons van de aanwezige media. Voor elke demonstrant lijken er minstens vijf journalisten.

Heksenjacht

Maar de organisatoren laten zich niet van de wijs brengen. „Dit is een heksenjacht tegen hem”, zegt Gavin Wax, de voorzitter van de jonge Republikeinen in New York. „Er is geen enkele reden om hem te vervolgen. De aanklager heeft alleen maar politieke motieven. Ze doen dit omdat het te goed gaat met Trump in de peilingen.” Het is iets dat normaal in derdewereldlanden gebeurt, zegt Wax. „Dat de leider van de oppositie wordt vervolgd. Het is beschamend.”

Philip is het met Wax eens. Aanklager Bragg doet dit alleen maar om Trump uit te schakelen voor de komende verkiezingen. Philip heeft een bord in zijn hand met daarop: „Alvin Bragg laat gewelddadige mensen vrij, en vervolgt zijn politieke vijanden.” Hij is niet eens een echt overtuigd Trump-supporter zegt hij. „Maar dit kan gewoon niet. Het is toch duidelijk dat Trump niets verkeerd heeft gedaan?” De aanklager zou zich met de criminaliteit in New York bezig moeten houden, vindt Philip. „Het geweld neemt hier hand over hand toe. En daar doet Bragg niets aan.”

De vraag is niet of maar wanneer

Niemand hier twijfelt eraan of Trump gearresteerd gaat worden. De vraag is alleen wanneer, zo zeggen ze hier. Geruchten zijn er genoeg. Dinsdagmiddag en woensdagavond zijn nu favoriet. Maar uiteindelijk weet niemand het. Maar ze twijfelen er niet aan dat Trump als een crimineel behandeld zal worden. „Let maar op, hij moet straks met handboeien voor de camera’s verschijnen. Dat doen die doorgeslagen communistische Democraten wel.”

Voormalig aanklagers en andere deskundigen denken juist dat het niet zover zal komen. Trump zal waarschijnlijk wel zoals ieder ander zich hier bij het gerechtsgebouw moeten melden, daarna worden zijn vingerafdrukken afgenomen, wordt een foto gemaakt, en wordt hij voorgeleid. Maar waarschijnlijk zal dit allemaal niet voor de camera’s gebeuren. Al is niets zeker. Justitie is in overleg met de Geheime Dienst, die Trump als ex-president nog altijd beschermd, om alles in goede banen te leiden.

Veel van de supporters zeggen terug te komen naar het gerechtsgebouw als Trump zich inderdaad moet melden. „Ik weet wel zeker dat ik dan weer hier ben. En ik denk met mij ook echt meer mensen. We willen laten zien dat we hem steunen, zelfs in deze stad vol Democraten”, zegt Philip. Maar Gavin Wax blijft dan thuis. „Het is nu al chaotisch hier. Moet je nagaan wat er gebeurt als het echt zover is. Ik raad iedereen af om dan hier naartoe te komen. Bekijk het dan liever thuis.”

Valt tegen

Geen van de supporters wil het echt toegeven, maar de opkomst vandaag valt eigenlijk tegen. Toen voormalig president Trump dit weekend voorspelde dat hij gearresteerd zou worden, riep hij zijn supporters ook op om te gaan demonstreren. Het zorgde voor kritiek van Democraten, die bang waren voor een herhaling van 6 januari 2021, toen het Capitool werd bestormd.

Maar vooralsnog komen de demonstraties nog niet echt van de grond. Hier voor het gerechtsgebouw in New York stond het grootste protest gepland, en meer dan vijftig supporters zijn er niet. „Mensen vertrouwen het niet”, zegt een man met zonnebril, Amerikaanse vlag voor zijn gezicht, en een rood MAGA-petje op. „Er zijn veel waarschuwingen geweest dat de FBI dit protest wil gebruiken om mensen te arresteren, precies zoals ze ook op zes januari hebben gedaan.”