Vluchten Catania (Sicilië) onderbroken door uitbarsting Etna

Het vliegveld wordt ook door Nederlandse toeristen gebruikt voor een bezoek aan het Zuid-Italiaanse eiland. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen ter wereld. De onderbreking van het vliegverkeer op Catania is nodig omdat door de uitbarsting vulkanisch as neerslaat.

Tekst gaat verder onder de video: Enorme vuurzee na uitbarsting vulkaan Etna.

Niet alleen de luchthaven kampt met problemen. De burgemeester van Catania verbood het gebruik van motorfietsen en fietsen voor 48 uur, omdat veel straten zijn bedekt met as. Voertuigen in de stad mogen niet harder te rijden dan 30 kilometer per uur om te voorkomen dat ze slippen.

Het stilleggen van het vliegveld van Catania, het grootste van Sicilië, in het vakantieseizoen komt een maand nadat een brand in een terminalgebouw al had geleid tot wekenlange verstoringen voor passagiers.