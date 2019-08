Voortvluchtige man rijdt twee kinderen dood

De dader was na een steekpartij op de vlucht geslagen voor de politie. Eerst in een pickup truck, maar toen die na een botsing total loss was, ging hij verder in een politieauto. De man ramde vervolgens twee voertuigen, waarin totaal 11 mensen zaten. Dat meldt CNN.

Tien anderen raakten gewond bij de aanrijding. Een merendeel van de slachtoffers is kind en ligt op dit moment in het ziekenhuis. Drie van hen verkeren in een levensbedreigende situatie.