Weinig animo minima voor gratis kaarten songfestival

In totaal zijn er 8500 kaarten weg te geven, twee per persoon, voor het Eurovisie Songfestival dat dit jaar in Rotterdam wordt gehouden. Nog geen 2500 Rotterdammers hebben zich ervoor aangemeld. Daardoor zijn nog ruim 3500 kaarten beschikbaar.

De inschrijving voor de kaarten is nu verlengd tot en met volgende week zondag. Bij meer dan 4250 aanmeldingen wordt geloot onder toezicht van een notaris, maar gezien het gebrek aan belangstelling zal dat niet nodig zijn.