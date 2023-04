Acrobate stort 10 meter naar beneden tijdens stunt en overlijdt

De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. In een video die viraal gaat op sociale media is te zien hoe acrobate, genaamd Sun tijdens, een stunt metersdiep naar beneden valt. Het publiek gilt, terwijl haar collega en man Zhang Moumou haar nog tevergeefs probeert te vangen met zijn benen.

De acrobate droeg geen veiligheidstuig, waardoor ze op een podium terechtkwam. Het ongeluk gebeurde tijdens een show op een lokale boerderij in de stad Suzhou, in de buurt van Shanghai. Het lokale departement voor cultuur en toerisme zegt tegen BBC dat er helemaal geen toestemming was gegeven voor de show.

De autoriteiten onderzoeken hoe het fatale ongeluk kon gebeuren en waarom Sun geen veiligheidstuig droeg. Volgens krant The Paper liet het koppel dit wel vaker achterwege bij optredens zodat ze er beter uitzagen.