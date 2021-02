Droomreis niet vervlogen: in zomer wèg

Remco de Jong en Diantha van der Stok met kinderen Logan (8) en Faya (5) gaan eind juli een maand naar Amerika Ⓒ Foto Roel Dijkstra

SCHIPHOL - Nederlandse toeristen zijn volop bezig met hun verre vliegvakantie. Niet iedereen blijft deze zomer in een huisje of op de camping in eigen land, blijkt uit navraag van De Telegraaf bij de reisspecialisten en de toerist zelf. „Mensen willen na een verloren jaar weg. En er wordt geboekt, corona of niet.”