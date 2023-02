Premium Het beste van De Telegraaf

’Burgers zijn de dupe’ Stakingsstorm levert vooral bergen afval op: ’Impact vermindert’

Door Connie de Jonge

Al weken zijn er verspreid over het land acties voor een betere cao. In het streekvervoer wordt deze week weer gestaakt, net als bij een aantal gemeenten. Ook staan er acties in de ziekenhuizen op stapel en is er gemor onder het personeel van Flora Holland, ING en Philips. „De toon is verhard”, zegt vakbondshistoricus Sjaak van der Velden. „Maar de maatschappelijke impact is minder.”